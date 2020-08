El reggaetonero J Balvin contó que tiene coronavirus

J Balvin, una de las voces más reconocidas del reggaetón actual, contó ayer que también dio positivo de coronavirus. Lo hizo durante la entrega de los Premios Juventud 2020, donde envió un mensaje desde su casa en el que contó los síntomas y cómo viene llevando la enfermedad.

“Me siento muy agradecido. En éste momento a duras penas estoy saliendo del COVID-19. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro”, “, explicó durante su discurso. Además contó que fueron “días muy difíciles y complicados”.

“Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud: que se cuiden, que esto no se piensen que es ningún chiste. Aunque hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es bien peligroso”, lanzó Balvin a sus fans. En el video de agradecimiento, se lo ve notablemente cansado, lo que despertó una ola de mensajes en redes sociales deseándole una pronta recuperación

El músico fue reconocido en los Premios Juventud 2020 con cinco galardones. Allí recibió el premio al “Video con el mensaje social más poderoso” por su canción “Rojo”. Balvin lanzó hace unas semanas el single Un día, en colaboración con Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy, y protagonizado por la actriz Úrsula Corberó.