Emilia Mernes confesó que mantuvo una relación tóxica que afectó su salud

El sábado por la noche se vivieron momentos cargados de emoción en PH: Podemos hablar (Telefe), debido a un nuevo segmento de índole introspectivo que despertó algunas confesiones a corazón abierto. La cantante argentina Emilia Mernes fue una de las invitadas del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, y se animó a compartir una reflexión sobre un noviazgo tóxico que cambió su forma de pensar. La artista de 25 años que formó parte de la banda Rombai antes de lanzar su carrera como solista, aseguró que padeció aquella relación y llegó a afectar su salud.

Esta vez el programa contó con la presencia del periodista Fabián Doman, la eximia bailarina clásica Eleonora Cassano, la ex Bandana Lowrdez, el músico Joaquín Levinton, y Mernes. La joven oriunda de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, demostró sus dotes de celebridad en el mundo virtual, ya que ni bien comenzó la emisión su nombre trepó hasta los primeros puestos de las tendencias de Twitter. Su participación despertó aún más comentarios cuando el conductor pidió que dieran un paso al frente todos los que sentían que “debían perdonarse algo”, y la intérprete avanzó sin dudarlo.

“Me perdono por una relación muy tóxica que tuve donde la pasé muy mal. Me acuerdo que realmente no estaba bien, hasta bajé diez kilos, y todo mi alrededor estaba muy preocupado por mí”, reveló. En este sentido, explicó que se sintió “manipulada” durante el noviazgo, y aunque su entorno le advertía que debía cortar el vínculo, no encontraba la manera de salir de ese círculo vicioso: “Le pedí perdón a mis papás y amigos porque pasaron todo eso conmigo, claro que me acompañaban de corazón, pero yo no estaba bien, esa persona hacía lo quería conmigo”.

Rápidamente sus fanáticos volcaron sus teorías en la red social del pajarito, sobre quién sería el hombre con el que padeció un noviazgo tóxico. La joven artista prefirió no mencionar directamente el nombre de su ex novio, y concentró su discurso en el aprendizaje que le dejó aquella traumática experiencia.

Esa no fue la única compleja vivencia que contó durante su paso por PH. También se explayó sobre el bullying que sufrió durante su adolescencia debido al constante hostigamiento de una compañera. “Una chica que se llamaba Milagros, que todos seguían porque era como un líder y todos iban detrás de ella, entonces por ejemplo decía: ‘Cuando terminan las clases hoy todos van a venir a tomar mate a mi casa, excepto Emilia, ella no’, y cuando salíamos todos por la puerta yo veía al grupo irse con ella y yo irme sola para mi casa”, relató.

Luego detalló el violento episodio que padeció organizado por la misma joven que la molestaba diariamente: “Estábamos en un cumpleaños de 15, fui al baño a hacer pis y me sacaron una foto por debajo de la puerta y la publicaron en Facebook”. Aquella foto derivó en acoso cibernético, ya que la insultaban a través de mensajes con páginas anónimas de Internet y se los reenvían a su familia. Sin filtro, recalcó que su educación fue en un colegio de monjas, y criticó las faltas de respeto: “Predican el catolicismo, comen santo y cagan diablo”.

“Mis papás tuvieron que ir a hablar, porque los preceptores y profesores hacían oídos sordos, nadie hacía nada. No les guardo rencor pero lo cuento para concientizar porque ojalá esas cuestiones cambien. Son cosas que siguen pasando hoy en día en muchos colegios”, remató. Sobre el final también recordó el momento más doloroso que vivió: “Lo más triste que me sucedió fue descubrir que mi papá tenía un tumor en el estómago, había perdido mucha sangre y estaba anémico, pero yo tenía que seguir trabajando para pagarle la clínica”. Tras las duras experiencias que afrontó a su corta edad, aseguró que su familia siempre fue el pilar que la sostuvo en cada obstáculo y ahora divide su vida entre Miami y algunas visitas a nuestro país.