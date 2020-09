Es albañil y se hizo famoso por su parecido a Brad Pitt

Según una entrevista con Daily Mail, la primera vez que Nathan Meads se dio cuenta de su atractivo por el parecido por Brad Pitt fue hace 10 años. En esa ocasión un par de extraños se le acercaron al albañil de Oxford porque pensaron que era el actor. Por esto que decidió cambiar de labor y ahora es influencer.

Nathan admitió que él no ve el parecido con el actor, pero que no puede salir de sus casa sin que lo confundan con el actor. Por esto la gente le pide autógrafos y fotografías. «No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt». A pesar de esto, el se dejó crecer la barba para parecerse más al actor.

Actualmente Nathan tiene una cuenta de Instagram que tiene casi 15.000 seguidores. Ahí comparte fotografías de él, además de comparaciones con el actor. Para aprovechar la oportunidad, él decidió hacer una cuenta de Only Fan donde explicó que comprarte «contenido explícito». Además Nathan cobra de 500 a 1,000 libras esterlinas por apariciones como “el doble de Brad Pitt».

Pero no todo ha sido positivo, ya que él confesó que este nuevo estilo de vida dañó la relación con la madre de sus hijas. “Ella odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos»

Su cambio de profesión recién está comenzando, ya que recién este año comenzó a ser representado por una agencia de influencers.

Fuente R&P