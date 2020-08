Este personaje de The Matrix iba a ser transgénero

The Matrix marcó un antes y un después en el cine de acción y las producciones con tintes futuristas. La cinta dirigida por las hermanas Lilly y Lana Wachowski fue tan popular que terminó convirtiéndose en una saga que pronto tendrá su cuarta entrega. Y también el film de culto.

Pese a que muchos vean a esta serie de largometrajes como una crítica al capitalismo, hace unos meses quedó claro que detrás de esta historia, había también una crítica a la sociedad heteronormativa. De hecho, por entonces, las directoras tenían aún su identidad de género de asignación, se llamaban Andy y Larry. Es decir, aún no habían adoptado su identidad de género autopercibida.

Según publica IndieHoy, Lilly Wachowski reveló que la película es una metáfora de su identidad como mujer transgénero. Esto tiene sentido si se piensa en que la trama del filme, se centra en Neo, alguien que se da cuenta de que está atrapado un espacio donde no puede ser él mismo. Así que escapa y renace en un mundo diferente con su “verdadera” indentidad.

La aclaración en un documental de Netflix

En un reciente video compartido por Netflix para promocionar el nuevo documental Disclosure, la cineasta afirma que está feliz de que ahora todos hayan descubierto que esa era su intención original con esta obra.

Además, agregó que el personaje de Switch iba a ser un hombre en el mundo real y una mujer en Matrix. No obstante, las Wachowski se dieron cuenta de que quizá todavía no era el momento para aventurarse con ese libreto: “El mundo no estaba listo, a nivel corporativo… el mundo corporativo no estaba listo para ello (por ese entonces)”.

De esta manera, la directora estadounidense explicó el proceso creativo de esta pieza tan celebrada. Y afirmó que quien piense que es otra historia de poder masculino, está muy equivocado.