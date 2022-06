“Estoy Creciendo”: una nueva propuesta radial, donde las infancias son protagonistas

Cada domingo a las 19 horas, Radio Caput, transmite un programa en donde las infancias son las protagonistas. “Estoy Creciendo” es un programa de radio conducido y realizado por Marcelo Bilezker junto a Sofía Cardella, en donde se conversarán sobre filosofía, alimentación, juegos, astrología, y mucho más, en relación a les chiques. El mismo programa de radio se autodescribe como “un programa de radio de chiques, con chiques y para chiques”. La música también es un tema de diálogo y escucha, sobre las canciones que les gustan a las infancias.

Desde el domingo 22 de mayo que están al aire, con una propuesta radial novedosa, desde el radioteatro, lo musical, lo lúdico, la cocina y mucho más, todo en torno a los gustos, los deseos, los intereses y la imaginación de las infancias.

En charla con Télam, el realizador y conductor Marcelo Bilezker y la coconductora, Sofía Cardella, reflexionaron sobre el programa.

“Sofía y yo somos los conductores, intentamos intervenir lo menos posible y estimular la participación. La columna vertebral del programa son les chiques”, manifestó Bilezker.

View this post on Instagram A post shared by Estoy Creciendo – Radio (@estoycreciendo_radio)

Malena, Cata, Olivia, Leandro, Jeremias, Selena, Luli y Yoshi son los protagonistas del programa que desde el 22 de mayo se presenta cada domingo. Les chiques participan a la par de “Estamos Creciendo” junto a los conductores. La mayoría son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto de la provincia de Santa Fe y de Provincia de Buenos Aires. “Sin buscarlo, son todos de escuelas públicas y nos damos cuenta que la educación pública tiene muchas cosas que son muy buenas y nos enorgullece eso”, reflexionó el conductor del programa.

“Es importante que se escuchen las voces de les chiques, que haya un espacio de expresión de sus maneras de pensar y de lo que les pasa en sus vidas cotidianas”, compartió con Télam, Cardella, la coconductora, actriz y estudiante de Antropología (UBA).

“Yo pensaba que a les chiques les iba a costar mantener el compromiso y el entusiasmo con el programa y sucedió todo lo contrario. Nos pone contentos y nos llena de energía su nivel de participación. En lo personal me gustaría ampliar el programa a la Patria Grande. Primero a países limítrofes y después al resto de América, España, con chiques que hablan español”, manifestó Bilezker sobre el futuro del proyecto.

“Esperamos que el programa pueda llegar a otros chiques, que se divulgue, que se produzca una identificación del otro lado en relación a cuestiones de la vida”, contó la actriz y coconductora.

Télam: ¿Cómo surgió la idea de armar “Estoy Creciendo”? ¿Por qué te parece importante que exista un programa como “Estoy Creciendo”?

Marcelo Bilezker: Surgió a partir de un deseo de hacer algo que a veces viene de algún lado que desconocemos. Más allá de si es importante o no, el tiempo lo dirá (risas). Por supuesto que es importante para nosotros y les chiques que participan del programa. Sí es importante la dirección que le damos, la importancia que le damos a la palabra, al lenguaje, a las frases hechas y su historia, a las canciones y sus letras. Es importante prestar atención a las palabras y el mensaje detrás. Darle valor a la palabra.

Télam: ¿Cómo recopilan la información sobre los gustos e intereses de les niñxs?

MB: Hicimos un focus group antes de empezar el programa. Y ahí nos dimos cuenta que les interesan cosas diferentes y que cada chique es un mundo. Ahora para los programas, proponemos un tema, los chicos también proponen y nos tiramos a la pileta con ese tema. El rango de temáticas que podemos conversar es infinito. Algo que nos llamó la atención cuando hicimos el focus group es que escuchaban principalmente música en inglés, casi nada en español. Las canciones que eligieron para mostrar eran en inglés y ni siquiera actuales, sino Queen, Beatles, etc. Queremos que les chiques conozcan más música en español, música nuestra.

Télam: ¿Qué ventajas y desventajas encontras al iniciar un programa de radio en este contexto de nuevas tecnologías, redes sociales, reinvención de los medios tradicionales, de comunicación, etc?

MB: Las nuevas generaciones no escuchan radio ni miran televisión tradicional pero podemos a través de las redes sociales difundir el programa y hacerlo conocido y acercarlo a ellos. Los que escuchan radio son sus padres y madres y, de esa manera, incentivar y motivarlos a ellos que sí escuchan medios tradicionales, a que escuchen radio y ver de qué se trata. Se trata de crear comunidad y usar el programa de radio como plataforma inicial para luego distribuirla por todas las cuentas que tenemos en las diferentes redes. Mediáticamente no podemos obviar la importancia e incidencia de las redes sociales.

T: ¿Qué nos podes adelantar de los próximos programas de “Estoy Creciendo”?

MB: Esta semana viene una astróloga para hablarnos de su trabajo. También ya tenemos pensado un programa con un filósofo y con un sociólogo para responder las preguntas ¿qué son la filosofía y la sociología? También depués van surgiendo nuevas ideas a medida qye voy conociendo personas y todas a las que les propongo si quieren sumarse a un programa no lo dudan. Y creo que tiene que ver con el entusiasmo que uno irradia con lo que está haciendo. Cuando uno hace algo que le gusta y le entusiasma, es contagioso y la gente está muy predispuesta a ayudar y a mostrar lo que hace. También tenemos una serie de entrevistas, de las cuales salieron dos por ahora, en donde les propusimos a les chiques que entrevisten a sus abuelos y abuelas. Tenemos radioteatro en la mira que van a ser entre 9 y 10 programas y cada escena va acompañada de una canción. Por otro lado, les chiques son los musicalizadores de cada programa. Eligen canciones y nosotros las pasamos, y hablamos de la canción, si les gusta o no, qué dice la letra, si hay algo que no se entiende, si hay metáforas, si es una canción de amor o de otro tipo.

T: ¿Qué mensaje querés comunicar a través de este programa?

MB: Intentamos no bajar ninguna línea más allá de que por supuesto decimos lo que pensamos. Pero lo que sí queremos es parar la pelota y detenernos en lo que se quiere decir, por ejemplo alguien que habla de filosofía con les chiques y que elles puedan expresar sus ideas que son muchas, sin determinar lo que está bien o mal o como se tiene que pensar o dejar de pensar, tiene que salir de las opiniones de los chicos. Tener un oido atento a lo que ellos quieren decir. Sofía y yo somos los conductores e intentamos intervenir lo menos posible y estimular la participación. La columna vertebral del programa son elles.

Sofía Cardella: Una forma distinta de ver el mundo y las cosas que nos pasan, salir un poco del sentido común que nos atraviesa constantemente y poder desnaturalizar ciertos conceptos que tenemos incorporados por vivir en sociedad. Creo que la voz de los chiques aporta eso, una voz más refrescante, más nueva con ingeniudad que tienen y que es por demás interesante, la ingeniudad en el buen sentido con una creatividad diferente. El mensaje es ese, transmitir nuevas formas de ver la vida y el mundo que nos rodea desde otra perspectiva, desde la mirada de les chiques.

(Télam)