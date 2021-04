Evanescence estrenó video para Better Without You

Evanescence publicó el video de Better Without You, corte de su último disco The Bitter Truth.

El clip, dirigido por Eric D. Howell, muestra a la banda tocando el tema y a su cantante, Amy Lee, vagando por un espacio laberíntico y rompiendo las paredes que la rodean con su voz y el pie de micrófono.

Junto a la publicación del video, Evanescence anunció que hará un show gratuito por streaming en mayo. Alice Cooper conducirá el concierto que podrá verse a través del Facebook de Evanescence. Será la primera vez que la banda presente los temas de The Bitter Truth en vivo.