Falleció el compositor y músico misionero, Julio Ifrán

POSADAS. Julio Ifrán, el destacado músico, pianista, cantante y compositor misionero, hijo de la ex vicegobernadora Mercedes Oviedo (nacida en 1952) y del también ex vicegobernador, Julio “Beto” Ifran (1947-2010), falleció en las últimas horas, tras batallar contra una larga enfermedad.

El fallecimiento fue confirmado por su hermano Martín Ifrán, quien lo despidió en las redes sociales, con sentidas palabras dirigidas a todos los usuarios de Facebook y a la sociedad misionera.

“Nacimos con tan solo 3 años de diferencia, sin embargo, jugábamos y nos criamos como si hubiésemos sido de la misma edad. Tan diferentes en muchas cosas y tan parecidas en otras…. Los años me enseñaron a quererte más, y de grandes nos dimos cuenta de que un hermano es muchos más que un amigo”, escribió Martín, despidiendo a su hermano Julio.

“En estos últimos tiempos quise tenerte más cerca aún, porque a los hermanos no se los abandona, mucho menos en las malas. Te alentamos y alentamos, y sacaste fuerzas que yo no sabía que tenías. Quería que te quedes algunas primaveras más a compartir conmigo, pero hoy te me fuiste, y con vos te llevaste parte de mí. Ojala nos volvamos a encontrar….. HASTA SIEMPRE- Tu hermano Martín”, cierra el posteo de despedida al fallecido abogado y artista.

Breve reseña del músico fallecido

Julio Ifran, “desde temprana edad mostró un vivaz interés por la música, recibiéndose de profesor de piano a los quince años”, indica la presentación de la obra El Sueño de Akim, su último trabajo.

El pianista, cantante y compositor, estudió Dirección Coral, armonía y contrapunto en el Conservatorio Manuel de Falla en Buenos Aires. Fue seleccionado por Concurso como pianista del Centro del Conocimiento. Y se formó en el canto lírico con los maestros Juan Rodó y Carlos Duarte.

Además, Julio egresó de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el título de abogado.