Falleció el mítico guitarrista y compositor Jeff Beck

LONDRES. El genial guitarrista y compositor británico Jeff Beck murió este martes, a los 78 años, afectado por una meningitis bacteriana. Así lo anunció su representante, a través de un comunicado difundido este miércoles desde la cuenta oficial del artista en Instagram.

“En nombre de su familia, con profunda y profunda tristeza, compartimos la noticia de la muerte de Jeff Beck. Después de contraer repentinamente una meningitis bacteriana, falleció pacíficamente ayer”, sostiene el comunicado de su representante. “Su familia pide privacidad mientras procesa esta tremenda pérdida”, agrega el texto.

Reconocido como uno de los mejores guitarristas de rock de todos los tiempos, a lo largo de su carrera colaboró con artistas de la talla de Stevie Wonder, Ozzy Osbourne, Mick Jagger, Cindy Lauper, Diana Ross, Kate Bush, Brian May, Roger Taylor y Rod Stewart, entre otros.

Ese conglomerado de nombres da cuenta de la versatilidad que demostró desde que, en 1965, se unió a la banda británica The Yardbirds como reemplazo de Eric Clapton.

Un dios de la guitarra

Según publicó La Nación, Geoffrey Arnold Beck nació el 24 de junio de 1944 en Wallington, Inglaterra. Y si bien a los 10 años comenzó a cantar en el coro de una iglesia, en su adolescencia descubrió que su pasión estaba en la guitarra.

Al provenir de un hogar humilde, aprendió a tocar con un instrumento prestado pero, ya seguro de lo que quería para su vida, se anotó en la Escuela de Arte de Wimbledon.

Por esos años conoció a otro joven que, como él, se convertiría en una leyenda de la guitarra: Jimmy Page. Fue él, de hecho, quien lo recomendó para unirse a The Yardbirds, una vez que Clapton decidió dar un paso al costado.

Su carácter explosivo lo dejó fuera de la banda en 1966, durante una gira por los Estados Unidos. Sin embargo, su sonido quedó registrado en el disco popularmente conocido como Roger the Engineer, uno de los más celebrados del grupo.

Al año siguiente, luego de grabar dos temas como solista fundó The Jeff Beck Group, con Rod Stewart como cantante, Ronnie Wood en bajo, Nicky Hopkins en teclados y Aynsley Dunbar en batería. La agrupación se mantuvo unida durante dos años. Y, dos discos más tarde, determinó su disolución por conflictos internos.

“Una vez dije que los cantantes son todos, un dolor de huevos. Por supuesto, no lo son. Pero no eran centrales para la idea. Yo quería tocar la guitarra. Una vez alguien me dijo: ‘Tu show no es un recital de rock. Es un concierto’. Pero me gusta tener vocalistas. (…) Con un cantante, sos parte del concierto, pero al mismo tiempo sos parte del público”, aseguraba en 2016, en una entrevista con la revista Rolling Stone.