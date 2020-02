Filtran audios donde Amber Heard admite haber pegado a Johnny Depp

El diario británico ‘Daily Mail’ ha filtrado un audio en el que la actriz Amber Heard admite haber golpeado y lanzado objetos como ollas y sartenes a su exmarido, el también actor Johnny Deep.

La grabación data de 2015 un año antes de que ambos se divorciaran y ella hubiera asegurado que había sufrido agresiones por parte del intérprete, algo que este negó rotundamente y además interpuso una demanda por difamación.

Ahora años más tarde, el audio ha sido recogido y publicado al completo por el rotativo inglés. Este fue realizado con el móvil de la propia Amber quien además aprobó dicha grabación durante una sesión informal de terapia.

Según el medio británico la grabación comienza justo después de un enfrentamiento entre Johnny y Amber que tuvo lugar durante la noche anterior: “Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo”, asegura la intérprete, burlándose después de él diciéndole lo siguiente: “te comportas como un bebé, madura de una puta vez, Johnny”.

Tras esto, en el audio se puede escuchar la inmediata respuesta de actor después de lo ocurrido: “Me fui anoche. Sinceramente, te lo juro, porque no podía soportar la idea de más abusos físicos del uno al otro” y a lo que añadió: “Cariño, te lo digo una sola vez. Estoy aterrado porque parecemos un puto cuadro ahora mismo”.

El audio asimismo muestra otra declaración bastante polémica de Amber en la que dice lo siguiente: “No puedo prometerle que no volveré a hacer uso de la fuerza. Dios, a la mierda, a veces me cabreo tanto que se me va la pinza”, a lo que Johnny volvió a contestar de la siguiente manera: “No voy a tener una disputa física contigo… Tú me pegaste anoche”.

Amber Heard después de estas declaraciones también admite haberle lanzado objetos como ollas y sartenes: “ El hecho de que haya lanzado ollas y sartenes no significa que no puedas venir y llamar a mi puerta”. Acto seguido además Johnny Deep acusa a Amber de haberle golpeado en la mandíbula: “Me devolviste el golpe, así que no actúes como si no hubieses participado”.

Conflicto judicial

Desde su divorcio en 2016 se encuentran envueltos en un conflicto judicial en el que Amber Heard acusó a Johnny Deep de haberle agredido. Por su parte, Johnny la denunció por difamación. Ahora, la filtración de este audio podría cambiar por completo la dirección que estaba tomando el juicio. Si Amber perdiera el proceso debería de pagar 50 millones de dólares a su exmarido.

