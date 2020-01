Fuerte discurso de Joaquín Phoenix en los Globo de Oro por el cambio climático

Reconocido vegano y activista por los derechos animales, no dejó pasar la oportunidad y en su discurso aplaudió la decisión de la organización de ofrecer un menú vegano para combatir el cambio climático y criticó la hipocresía del Hollywood que viaja en jet privado a Palm Springs.

A continuación, su discurso íntegro:

«Hola. Lo primero, me gustaría agradecer a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por reconocer el vínculo entre la ganadería y el cambio climático, con un movimiento muy audaz haciendo esta noche a base de plantas, algo que envía un mensaje muy poderoso.

A mis compañeros nominados, sabéis que no es una puta competición. Es algo que se crea para vender publicidad durante el show. Me inspiráis. No puedo creer el maravilloso trabajo que habéis hecho este año. Y sé que todos lo dicen, pero realmente me siento honrado de compartir nominación junto a vosotros.

Con algunos de vosotros he hablado en persona, con otros todavía me siento muy intimidado, a pesar de que compartimos el mismo agente, hola Christian. No estas aquí, pero…

Todd, fuiste un increíble amigo y colaborador, y me convenciste para hacer esta película, me empujaste a darlo todo y ser sincero, y soy como un grano en el culo, no puedo creer que me aguantaras, estoy en deuda contigo.

A pesar de lo que muchos piensan, no quiero agitar las aguas, pero las aguas ya están agitadas.

Es muy bonito que todos hayan enviando sus mensajes y buenos deseos a Australia. Pero tenemos que hacer mucho más que eso. Es un gesto muy bonito… yo nunca he sido un hombre virtuoso, muchos de ustedes me han dado muchas oportunidades para hacerlo mejor y estoy muy agradecido por ello. Con suerte, podemos unirnos y hacer algunos cambios.

Está muy bien votar pero tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas… Espero que podamos hacer eso. No necesitamos volar en jets privados para ir a Palm Springs.

Yo intentaré hacerlo mejor y espero que ustedes también. Estoy agradecido por la noche de hoy y agradecido por todos vosotros».