Google rinde homenaje a Vicente Huidobro

Vicente García Huidobro Fernández fue un reconocido poeta chileno, destacado entre sus colegas y exponente del movimiento estético denominado Creacionismo y en el 127º aniversario de su nacimiento, el gigante de la web Google le rinde homenaje a través de su famoso Doodle.

Según La Nación, entre las obras más relevantes que escribió Huidobro se encuentran Altazor o el viaje en paracaídas, Poemas árticos y Cagliostro, obra con la que logró reconocimiento a nivel mundial dentro del vanguardista movimiento literario. El escritor murió el 2 de enero de 1948 en Valparaíso, Chile.

“Los verdaderos poemas son incendios. Un poema sólo es tal cuando existe en lo habitual. Desde el momento en que un poema se convierte en algo habitual, no emociona, no maravilla, no inquieta más, y deja, por lo tanto, de ser un poema, pues inquietar, maravillar, emocionar nuestras raíces es lo propio de la poesía”, escribió alguna vez, el reconocido escritor chileno.