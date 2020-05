Gorillaz lanza el último tema grabado junto a Tony Allen

REINO UNIDO. La banda virtual Gorillaz publicó el tema “How far?”, último registro junto al fallecido baterista nigeriano Tony Allen, famoso por haber sido el creador del afrobeat, ritmo popularizado en su paso como integrante del grupo de Fela Kuti.

Del tema, grabado poco antes de iniciarse la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, también participó el rapero londinense Skepta.

“Lo estamos compartiendo de manera inmediata como un tributo al espíritu de un gran hombre, Tony Allen”, dijo la banda a través de un comunicado difundido en publicaciones musicales.

Allen era un asiduo colaborador de la banda virtual, un proyecto liderado por Damon Albarn, cantante de Blur.

Allen y Albarn ya habían coincidido en The Good, The Bad & The Queen, grupo del que también formó parte el ex bajista de The Clash, Paul Simonon; y en Rocket Juice & The Moon, junto a Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers.

Aunque Gorillaz está presentado en este momento un trabajo llamado “Song Machine”, que consiste en el lanzamiento de una canción por mes con un importante colaborador, esta composición junto a Allen no forma parte de ese proyecto.

De acuerdo con Télam, Allen murió en París, a los 79 años, por un aneurisma aórtico abdominal, según informó el jueves a la noche su representante.

El baterista, de larga trayectoria, había actuado por única vez en Argentina en 2017, en donde ofreció un concierto en Niceto, ubicado en el barrio porteño de Palermo.