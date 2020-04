Iggy Pop cumple 73 años: los momentos más extremos de una vida al extremo

Nacido el 21 de abril de 1947, bajo el nombre original de James Newell Osterberg Jr., decidió dedicarse a la música y pasó por algunas bandas de su Detroit, Estados Unidos como The Iguanas hasta que creó The Stooges.

El legado de Iggy Pop comenzó con esta banda que ganó terreno rápidamente y se consagró con los discos ‘The Stooges’, ‘Raw Power’ y ‘Fun House’, a tal grado que el nacimiento del Punk, Post-Punk y New Wave se le han acreditado en reiteradas ocasiones.

Con The Stooges, Iggy Pop alcanzó niveles de ídolo, hasta que se separaron y comenzó una carrera en solitario, igual de exitosa, la cual se ha extendido hasta nuestros días.

Creador de legendarios discos como ‘Lust For Life’, ‘Brick By Brick’ y ‘The Idiot’, Iggy Pop es el responsable también de transmitir la verdadera actitud del Punk que influyó a miles de músicos y a millones de personas alrededor del mundo.

Según el sitio MariskalRock, hubo algunos momentos épicos en la carrera del genial y extremo rockero que supo ser amigo y colaborador de David Bowie.

Algunos de esos momentos extremos

*Cuando mostró por primera vez su pene en público: Fue el 11 de Agosto de 1968, un show en el club Mothers en el pequeño pueblo de Romeo (Michigan, EEUU), cuando se arrojó al público para hacer el clásico “I wanna be your dog”. En realidad, fue algo accidental. Se rompieron las costuras de su pantalón cuando hacía una pirueta. La policía invadió el club y arrestó al cantnte, que tuvo que pagar una multa por “comportamiento indecente”.

*Cuando sufrió un ataque de pánico en directo, al ver a Elton John disfrazado de gorila: Fue en 1970, durante una presentación de los stooges en la que Elton apareció disfrazado para tocar la batería, por detrás de Iggy. “¡Esta bestia va a matarme! No me di cuenta que era un disfraz y casi me da un infarto”, dijo al respecto Iggy.

*Cuando estuvo a punto de desangrarse durante un concierto en 1973: Fue en un local en Kansas, que tenía mesas cerca del escenario; Iggy se provocó cortes en el cuerpo al caer sobre mesas con vasos de vidrio, pero siguió cantando y tuvo que ser asistido con cintas adhesivas para que no se desangre.