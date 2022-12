Impactante primer tráiler del nuevo film de Nolan, “Oppenheimer”

Luego de una prolongada espera, se conoció el primer tráiler completo de la próxima película de Christopher Nolan, el reconocido director de Interestelar, Dunkerque, El Origen, Tenet, Memento y Batman, el Caballero de la Noche, entre otros.

Se trata de “Oppenheimer”, el film que nos contará la historia detrás del hombre que creó la bomba atómica. Según el portal La Cosa Cine, es el primer proyecto del director tras abandonar Warner, su aliado de años, llegando a Universal Pictures.

“J. Robert Oppenheimer es una de las figuras icónicas del siglo XX, un físico brillante que lideró los esfuerzos por construir la bomba atómica para su país en tiempos de guerra, y que luego se vio enfrentado a las consecuencias morales del progreso científico. En esta magistral y aclamada biografía de veinticinco años de preparación, Kai Bird y Martin Sherwin capturan la vida y la época de Oppenheimer, desde su carrera temprana hasta su papel central en la Guerra Fría. Esta es la biografía y la historia en su máxima expresión, fascinante y profundamente informativa”, cuenta la sinopsis oficial de American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Sobre este libro se basa el guión del film de Nolan.

Oppenheimer, que se estrenará el 20 de Julio del 2023, es protagonizada por Cillian Murphy en el papel principal, Emily Blunt, quien interpretará a Kitty Oppenheimer, la esposa del protagonista.

A ellos los acompañan Florence Pugh, Matt Damon, Robert Downey Jr., Jack Quaid, Matthew Modine, Josh Hartnett, Gary Oldman, Rami Malek, entre otras grandes estrellas.