Impensado cruce entre el Kun Agüero y Alfa de Gran Hermano

Foto vía Ámbito

Walter “Alfa” Santiago fue uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano, tras su salida de la casa se lo vio recorriendo los medios y realizando muchos vivos de Instagram. Ahora es noticia por el impensado cruce que se dio con Sergio “el Kun” Agüero.

“Mirá con quién nos acabamos de encontrar”, dijo quien fuera el participante veterano de la casa en el video en que grabó en modo selfie. “El Kun Agüero me mirá y, me dice ‘Vos sos Alfa’, yo no lo puedo creer”, dijo conmovido

“Se dieron vuelta todos”, agregó Alfa sorprendido de su propia fama. “Esto es muy fuerte”, admite entre risas. Pero lo mejor es el apoyo que le dio el deportista a su participación en Gran Hermano.

“Cada tanto miraba, la verdad es que estuvo muy bueno. No tenía mucho tiempo, pero las veces que veía era muy gracioso todo”, comentó el ex futbolista. Y cuando Alfa le preguntó si no tendría que volver, el delantero le dio un espaldarazo: “Para mí sí, pero viste como es”, explicó.

“Pero yo te entendía porque sé que lo decías en buena fe, de buena onda, y yo entiendo la onda de los chistes”, detalló, en referencia a algunas frases de Walter que irritaron a los espectadores. “Porque yo soy bastante bromista”, agregó el Kun.

Alfa volvió a aclarar, como lo hace desde que salió: “Yo no decía cosas para agredir, lo decía para cagarnos de risa”.

Y, aprovechó la movida para pedirle al Kun hacer un vivo más largo: “Cuando quieras”, le dijo Kun, y Alfa prometió un Twitch en breve.