¿Infidelidad? Embarazada de 8 meses, Rihanna enfrenta rumores de crisis con el rapero A$AP Rocky

MILAN, ITALY – FEBRUARY 25: Asap Rocky and Rihanna are seen at the Gucci show during Milan Fashion Week Fall/Winter 2022/23 on February 25, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Jacopo M. Raule/Getty Images for Gucci)

Rihanna habría dado por finalizada su relación con el rapero A$AP Rocky a pocas semanas de dar a luz a su primer hijo. Así lo aseguran distintos medios de la prensa estadounidense, que apuntan a una posible infidelidad del músico como el origen de la supuesta ruptura.

Los rumores señalan que la cantante, de 34 años, y el artista de 33, se separaron luego de que salieran a la luz imágenes de él con otra mujer. El diario británico The Sun informó que abundan las especulaciones en relación a un presunto encuentro entre A$AP y la diseñadora de calzado Amina Muaddi, a quien la creadora de éxitos como “Umbrella” contrató previamente para diseñar zapatos para su colección Fenty 2020.

El influencer de moda Louis via Roma fue el primero en informar sobre la supuesta infidelidad de Rocky. A través de una publicación en las redes sociales, el bloguero afirmó que Rihanna dejó al papá de su bebé después de descubrir que la engañó con quien fue su empleada.

La revista estadounidense XXL también afirma que la pareja fue vista recientemente en un restaurante de Los Ángeles, donde se habría visto a la artista llorando en la mesa antes de abandonar el establecimiento sin A$AP.

Después de que se viralizara el rumor respecto a la posible presencia de una tercera en discordia en la relación entre Rihanna y el rapero, Muaddi salió a desmentir la situación: “Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil”, escribió primero la gurú de la moda. “Al principio asumí que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no se tomaría en serio. Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de la base fáctica y que nada está fuera de los límites. Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bellos y célebres de la vida”.

Muaddi dijo a sus seguidores que se sintió obligada a “hablar” por el peso de los rumores. “Las acusaciones no solo estaban dirigidas a mí, sino que están relacionadas con personas a las que respeto y amo mucho”, dijo.

También llamaba la atención que la última publicación que Amina, de 35 años, compartió en Instagram se compone de una serie de instantáneas de Rihanna en las que elogiaba su estilo estando embarazada.

Rihanna anunció su estado a finales de enero a través de las redes sociales. Las imágenes que publicó rápidamente fueron tendencia en todo el mundo y sus fanáticos se conmovieron con la noticia. La cantante y A$AP Rocky se conocieron hace varios años, pero recién a finales de 2020 se mostraron juntos por primera vez. Meses después, más precisamente en mayo de 2021, él confirmó el romance. Casi un año después de que blanquearon la relación, sorprendieron a sus fanáticos con la noticia del embarazo.

En una reciente entrevista con la revista Vogue la artista contó que si bien la llegada de un nuevo integrante al hogar no se trató de algo planificado, tampoco le preocupaba que eso ocurriera. “¿Planificación? Yo no diría planear. Pero, ciertamente, no planeando en contra de eso. No sé cuándo ovulo ni nada de esa mierda. Simplemente nos divertimos. Y luego estaba allí en la prueba de embarazo”, señaló en declaraciones a la publicación.

A pocas semanas de dar a luz, la estrella musical y empresaria de moda no oculta la maternidad bajo ropa holgada, sino que concurrió a las semanas de la moda de Milán y París con toda una variedad de prendas de vestir para presumir de panza. “Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora y no voy a sentirme avergonzada por eso. En este momento deberíamos celebrar, ¿por qué deberías esconder tu embarazo?”, manifestó orgullosa.

La entrevista y portada de la revista incluye fotografías de Rihanna, de 34 años, con un traje de cuerpo completo de encaje rojo junto con guantes y tacones, en uno de los múltiples estilos desafiantes de diseñador que usó para realzar su embarazo. En el reportaje la cantante se sinceró, sin embargo, sobre su temor ante la posibilidad de sufrir depresión posparto.

“¿Me sentiré fuera de control emocionalmente? Esas son las historias que escucho de otras mujeres que me asustan”, precisó. En esa misma línea dijo que desearía que todos sus seres queridos más cercanos pudieran estar en la sala de maternidad, pero eso parece poco probable bajo las actuales normas por la pandemia de Covid-19. La artista no reveló donde planea tener el parto o cuándo está previsto el nacimiento.