Insultos y amenazas de muerte entre Christian Martin y Santiago Cúneo

Las redes sociales trascienden fronteras, mientras Christian Martin fue enviado a cubrir la guerra entre Ucrania y Rusia, Santiago Cúneo dijo, en relación al hombre que desprecia la cumbia y el cuarteto y que vive en Londres, que lo quiere muerto, informó el portal M1.

La palabra de Christian Martin

“Cuando vaya a Buenos Aires, si es que vive en Buenos Aires, lo vamos a ir a visitar”, dijo Christian Martin en relación a Santiago Cúneo.

La palabra de Cúneo

“Sos un traidor a la patria, kelper, inglés”, comenzó afirmando Cúneo: “Lo que decía de las mujeres ucranianas en el medio de la guerra: ¿en qué piensa este hijo de puta? en el culo de las ucranianas, para él son un paquete cogible, no son personas que sufren”, sentenció.

“Yo te contesto cerebro de maní. Mi éxito es decir lo que se me cantan los huevos y no lo que me mandan a decir. Yo a los enemigos no me conformo con cagarlos a trompadas, los quiero muertos”, agregó.