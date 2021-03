Jesica Cirio: “Es mucho laburo tener un hijo”

Con la vuelta a clases presenciales de los chicos en plena pandemia, los padres debieron otra vez adaptarse a una rutina. Jesica Cirio contó en una entrevista que está muy contenta con el retorno a las aulas ya que su hija Chloé empezó el jardín de infantes. Sin embargo, reconoció que aún le cuesta organizarse con los protocolos que hay que cumplir, informó el portal TN.

“Es mucho laburo tener un hijo, pensé que era más fácil”, expresó la modelo durante una entrevista con Marcelo Polino para su programa Polino auténtico (radio Mitre) al hacer alusión al trabajo diario que le demanda Chloé, fruto de su relación con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

En ese sentido, Jesica se refirió a la etapa educativa que comienza su hija: “Estoy muy contenta que Chloé empezó el jardín de manera presencial a pesar de que no puedo organizarme por los protocolos que hay que cumplir”.

Al hablar de su presente Cirio manifestó que, tras tantos meses de cuarentena y con la pandemia aún presente, prefiere no ocupar toda su semana con compromisos laborales: “No me bancaría trabajar todos los días”.

Al igual que a muchos argentinos, el coronavirus tocó de cerca a Jesica. En junio de 2020, cuando se transitaban los primeros meses de cuarentena estricta, Martín Insaurralde se contagió de coronavirus. En su caso, por el cáncer que tuvo hace unos años, fue rápidamente internado ya que era considerado paciente de riesgo.

En una entrevista, la modelo recordó que en ese momento su familia la pasó muy mal: “Es una enfermedad que desconocían hasta los propios médicos y eso me generaba angustia”, sostuvo. El intendente de Lomas de Zamora pasó casi dos semanas internado en el Hospital Municipal de Lavallol, donde fue tratado con plasma.

“Desde el día uno nosotros sabíamos que Martín era un paciente de riesgo entonces fue espantoso. De hecho, pasé una noche que fue la más terrible de todas y ahí pensé de todo, lo peor que podía pasar. Y decía ‘¿Si pasa cualquier cosa yo cómo salgo de mi casa?’. Porque, encima, en el momento en que sucedió esto era tal el desconocimiento que cuando a él lo sacaron de casa vino la seguridad y enseguida me dijo ‘ustedes no se pueden mover, tienen que quedarse acá y no salir ni a la puerta’”, recordó.

“Mi hija Chloé y mis perros fueron lo que me daban fuerza todos los días. No sé si ella terminó de entender muy bien lo que pasó, pero le decíamos ‘papá está enfermo y se siente mal, pero ya va a volver’”, concluyó en su relato.