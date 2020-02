Joaquín Sabina, operado de un derrame cerebral tras su caída del escenario

El cantante Joaquín Sabina fue operado de urgencia este jueves luego de que se desplomara el miércoles durante un concierto que estaba dando junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid. Desde su entorno, informaron a Infobae que fue intervenido debido a un hematoma intracraneal y un derrame cerebral provocado por un fuerte golpe que sufrió en la cabeza.

A la espera de un comunicado oficial del hospital, su portavoz le dijo a la agencia EFE que su estado “no era grave”, que todo ha salido “muy bien” y que el cantante, que ha tenido que ser operado “por un pequeño coágulo”, permanecerá 48 horas en observación.

El artista, que este miércoles cumplió 71 años, se cayó unos dos metros en el espacio que queda entre el escenario y el público. El incidente ocurrió alrededor de las 21:15, hora local.

Según confirmó a EFE la promotora del evento, no fue un desmayo, sino una caída a causa de un foco que lo habría deslumbrado, lo que ha llevado al artista al suelo cuando el espectáculo apenas llevaba media hora de recorrido.

Sabina, que fue llevado en camilla fuera del escenario, sufrió un fuerte golpe en el hombro y, tras ser revisado por los médicos del recinto, salió de vuelta para despedirse del público y pedir disculpas por la cancelación.

En una silla de ruedas empujado por Serrat se disculpó y explicó que el concierto sería cancelado. Y tuvo ánimo para bromear: “Estas cosas me pasan sólo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro”.

