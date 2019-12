John Frusciante vuelve a los Red Hot Chili Peppers

Imagen ilustrativa de la web

“Josh es un gran músico que respetamos y amamos”, escribió la banda en su cuenta de Instagram. «Estamos profundamente agradecidos por el tiempo que compartimos con él y por el talento que compartió con nosotros». La banda agregó: “También anunciamos, con gran emoción, que John Frusciante vuelve a nuestro grupo”.

Esta reunión abre el tercer período de Frusciante con RHCP: luego de sumarse en 1988 tras la muerte del guitarrista Hillel Slovak, fue parte de los discos Mother’s Milk (1989) y la obra maestra Blood Sugar Sex Magik (1991); en el medio de la gira de presentación del disco, Frusciante abandonó el grupo. Seis años después, volvió para tocar en Californication (1999), By The Way (2002) y Stadium Arcadium (2006). En septiembre de 2009, durante un extenso impasse, Frusciante abandonó el grupo. Klinghoffer, que era parte de la banda que los acompañaba durante las giras, lo reemplazó y se convirtió en un miembro de RHCP para sus discos de estudio más recientes, I’m With You (2011) y The Getaway (2016).

Daniel Kreps para La Nación