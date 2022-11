Johnny Depp elige a su actor favorito

Cada amante del cine tiene al menos un actor preferido y Johnny Depp no es la excepción, pues en una oportunidad reconoció que su intérprete favorito de todos los tiempos es Marlon Brando.

En una entrevista con IMDB, Depp mostró su fanatismo por su difunto colega. Pero no solo por sus dotes para la actuación sino también por su “manera de ver las cosas”. “Marlon Brando es quizás el mejor actor de los últimos dos siglos”, afirmó según recuerda Far Out Magazine.

“Pero su mente es mucho más importante que la actuación. La forma en la que mira las cosas, cómo no juzga las cosas, la forma en que las evalúa. Él es tan importante como, eh… ¿quién es importante hoy? Dios mío, no hay mucha gente… ¡Stephen Hawking!”, expresó Depp según publicó el portal IndieHoy..

Además, en otra entrevista previa, Depp aseguró: “Solo hay un par de actores en los que puedo pensar que me fascinaría saber cuáles son sus pensamientos: Marlon Brando es uno de ellos. Obviamente es un actor increíble, posiblemente el mejor. Pero lo que me fascina de él son su cerebro y sus pensamientos”, sostuvo.

“Él y yo nos conocimos por teléfono porque quería hacer Don Juan De Marco con él”, continuó Depp. “Hablamos durante tres horas por teléfono mientras yo estaba en Nueva York y él estaba en Los Ángeles. Volví a la semana siguiente, me invitó a cenar, nos sentamos y hablamos. Eso fue… nos conectamos en muchos niveles, especialmente el hecho de que nadie quiere ser una primicia”, afirmó el intérprete.