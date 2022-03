Julia Roberts encarna a la mujer que desató públicamente el escándalo Watergate en “Gaslit”

“Gaslit”, miniserie de thriller político protagonizado por Julia Roberts en el papel de Martha Mitchell, la mujer que desató públicamente el escándalo Watergate desde las entrañas de la política estadounidense a principios de los 70, se estrenará el próximo 24 de abril en la plataforma de streaming Starzplay.

Un irreconocible Sean Penn caracterizado con un destacado trabajo de maquillaje es quien acompaña a Roberts como John Mitchell, el entonces Procurador General de los Estados Unidos bajo la presidencia de Richard Nixon, con quien mantuvo una excelente relación de amistad que lo llevó a ocupar también el rol de jefe de campaña para la reelección de 1972.

Dirigida por Matt Ross (“Capitán fantástico”) y adaptada del aclamado podcast “Slow Burn”, de Leon Neyfakh, “Gaslit” propondrá una mirada actualizada de ese episodio que estalló cuando cinco personas fueron detenidas en junio de ese año mientras cometían un robo en las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata, ubicadas en el complejo Watergate.

En ese momento, Martha, una prominente y mediática aristócrata conocida en los círculos de las clases acomodadas y la política por su extroversión y conocimiento del detrás de escena del gobierno de Nixon, se encontraba lejos de Washington y obligada -por orden de su marido a su personal de seguridad- a no tener contacto alguno con la prensa.

Sin embargo, pocos días después Mitchell leyó en un periódico que la mayoría de los detenidos por el allanamiento en Watergate eran parte del staff del Comité para la Reelección del dirigente republicano, lo que entraba de lleno en conflicto con las explicaciones que habían dado los voceros de la Casa Blanca sobre el hecho.

Por sus intentos por comunicarse con periodistas para advertir sobre estas maniobrase intentar desligar a su esposo del escándalo -al que calificaba como un “perejil” en ese armado-, Martha fue secuestrada en un club de campo, golpeada e inyectada con tranquilizantes para evitar que siguiera difundiendo información.

Aunque múltiples asesores presidenciales sugerían a la prensa que la mujer tenía problemas de alcoholismo y que estaba internada en una institución psiquiátrica, las investigaciones iniciadas por el Congreso de los Estados Unidos confirmaron tiempo después el involucramiento de Nixon y sus funcionarios en el encubrimiento del robo a la sede demócrata, lo que provocó su temprana renuncia a su segundo mandato en 1974.

El rol que jugó Martha en el escándalo y el consiguiente desmoronamiento de su vida personal y pública, aunque poco conocido, es revisitado así en esta miniserie que lleva el foco a aquellas historias ocultas de este entramado, repleto de torpezas por parte de subordinados y fanáticos de la gestión republicana y sorpresivos denunciantes y fuentes que ayudaron a dilucidar el hecho.

Además, explorará la agitada relación del matrimonio Mitchell, unido desde siempre por un profundo romance que fue puesto en jaque cuando el temperamental y despiadado jefe de los fiscales estadounidenses debió decidir si mantenerse leal al gobierno o a su esposa.

El elenco de “Gaslit” se completa con la participación de Dan Stevens (“Legion”), Betty Gilpin (“GLOW”), Shea Whigham (“Guasón”), Darby Camp (“Big Little Lies”) y Aleksandar Filimonovic (“Dolemite Is My Name”).

Además, otras figuras como Allison Tolman (“Fargo”), Chris Messina (“Sharp Objects”), Hamish Linklater (“Misa de medianoche”), Patton Oswalt (“La increíble vida de Walter Mitty”) y Anne Dudek (“Covert Affairs”) forman parte de la producción con apariciones especiales.