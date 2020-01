La Bomba Tucumana habló sobre el estado de salud de Lia Crucet

Gladys la «Bomba» Tucumana habló en Los Ángeles de la Mañana en donde se refirió a la salud de Lia Crucet, que según señaló su familia, sufre de «esquizofrenia y senil».

Sin embargo, la intérprete de «La pollera amarilla» desmintió ese estado: «Ella no está mal, no está con demencia senil como dicen. Ella está bien. Es más, estuvimos hablando la semana pasada y está lúcida, que te transmite fuerza y paz».

Aun así, la «Bomba» explicó que la ex vedette «está flaca» y que «se debe a la enfermedad que atravesó, de ahí ella empezó a bajar de peso».

Lía Crucet sufrió cáncer de útero a mediados de 2012, por lo cual tuvo que alejarse de los escenarios.

«Éramos las únicas dos mujeres que cantábamos, nos conocimos haciendo shows. Era un mundo muy machista. La amo con todo mi corazón», recordó y agregó: «A Lía la conozco desde el año 90 y la quiero mucho. No suelo hacer estas cosas, no me gusta pero en este caso se me pidió que salga a hablar».