La historia de Charlie Watts, el baterista que marcó el pulso de los Rolling Stones

El mundo de la música está de luto. En las últimas horas, se dio a conocer la dolorosa noticia del fallecimiento de Charlie Watts, el icónico baterista de los Rolling Stones. Tenía 80 años y estaba internado en el hospital de Londres recuperándose de un procedimiento médico. Semanas atrás, el artista había anunciado su retiro de la gira No Filter Tour que prometía varias fechas en Estados Unidos.

Watts, oriundo de Londres, llegó al mundo un 2 de junio de 1941 con un universo de sueños. Fue uno de los primeros miembros de los Stones, uniéndose en enero de 1963. En aquel invierno europeo, dejó su hogar para mudarse junto a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones a un departamento en el sureste de Inglaterra. Su objetivo era muy claro: dedicar su vida a la música.

Desde ese entonces, y por cinco décadas consecutivas, se mantuvo sobre los escenarios demostrando ser uno de los mejores bateristas del mundo. A pesar de que sus habilidades artísticas lograron destacarse en los 30 álbumes de estudio de la banda británica, el artista pudo mantener su éxito fuera del grupo explorando otros géneros, gustos y públicos.

Charlie Watts y su larga relación con el Jazz

El Rock & Roll no era su único amor. El Jazz también ocupó un gran lugar en su corazón. Su paso por el género no fue breve. Luego de conformar la banda con los Stones, se unió al grupo boogie-woogie Rocket 88, que contó con muchos de los mejores músicos de jazz, rock y R&B del Reino Unido, entre ellos, Ian Stewart y Dick Morrissey. Vivía de gira en gira, si no estaba arriba de un escenario con los Rolling, se encontraba tocando jazz en cualquier parte del mundo.Paralelamente se dedicaba al diseño y la producción escénica de las giras. Contribuyó en la creación de la forma de flor de loto del Tour of the Americas ‘75, así como el Steel Wheels/Urban Jungle Tour entre 1989-1990, el Bridges to Babylon Tour de 1997, el Licks Tour entre 2002–2003 y el A Bigger Bang Tour entre 2005–2007. Y obviamente, también aportó su trabajo en el arte de las tapas de lo álbumes como fue en Between The Buttons.

Uno de los mejores bateristas del mundo

Charlie Watts era mucho más que un miembro de los Stones. Se consagró como uno de los mejores bateristas del mundo. En 2006 Watts fue elegido como miembro del Salón de la Fama de la prestigiosa revista Modern Drummer compartiendo asiento con otros reconocidos artistas del mundo del rock y el jazz como Ringo Starr o Steve Gadd. Años más tarde, la revista Rollin Stones lo posicionó en el puesto número 12 de la lista de los 100 mejores bateristas.