La industria musical realizó un “apagón” contra el racismo

Los principales sellos discográficos, las plataformas digitales y los artistas estadounidenses de la música paralizaron sus actividades.

Algunos de los artistas que se manifestaron en contra de la muerte de Floyd fueron: Mick Jagger, Quincy Jones, Rihanna, Jay-Z, Taylor Swift, Madonna y Harry Styles, entre otros.

La iniciativa, se viralizó en las redes sociales con el hashtag #TheShowMustBePaused («El show debe parar»).

«Es difícil saber qué decir porque he estado lidiando con el racismo toda mi vida. Dicho esto, está levantando su fea cabeza ahora y, por Dios, es hora de enfrentarlo de una vez por todas», escribió el famoso productor Quincy Jones, en un comunicado difundido a la prensa.

“La gente ha salido a protestar en Estados Unidos por el brutal asesinato de George Floyd y muchos otros. Y tienen el derecho a hacerlo como americanos que son. Ha llegado el momento, le guste o no a Trump. Él no puede parar esto. ¡Si no hay justicia, no hay paz!”, publicó, Madonna.

Otras artistas de origen afroamericano, como Rihanna y Beyoncé, se sumaron a las protestas a través de las redes sociales.

“¡Durante los últimos días, la magnitud de la devastación, la ira y la tristeza que he sentido ha sido abrumadora, por decir lo menos! ¡Ver a mi gente ser asesinada y linchada día tras día me metió a un lugar sombrío de mi corazón!”, publicó Rihanna en su cuenta en Instagram.

“Todos fuimos testigos de su asesinato a plena luz del día. Estamos tristes y estamos disgustados. No podemos normalizar este dolor”, escribió Beyoncé en su cuenta de Twitter.