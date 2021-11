La intimidad del voto de Mirtha Legrand

Foto: Captura Tik-Tok

Mirtha Legrand votó este domingo en el predio La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo, a pocas semanas de su alta médica y en plena recuperación de la obstrucción coronaria por la que le colocaron dos stents durante los primeros días de octubre.

Legrand, de 94 años, decidió participar de las elecciones legislativas y dijo al portal Teleshow, luego de emitir su voto: “Anoche no dormí por la emoción de votar. Me acompañó Elvira, una enfermera y mi chofer Marcelo”.

“Fue todo espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban: ¡reina, reina! y me saqué muchas fotos”, comentó sobre su experiencia en La Rural.

Sobre su salud, “Chiquita” manifestó que sigue “recuperándose”, luego de haber obtenido el alta médica el 12 de octubre y tras pasar 12 días internada en el sanatorio porteño Mater Dei por una obstrucción coronaria que demandó la colocación de dos stents.

Desde entonces la llamada “diva de los almuerzos” televisivos, atravesó una recuperación sin inconvenientes y en compañía de su familia, informó el portal Télam.