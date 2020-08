La película que podría unir a Keanu Reeves y Deadpool

Desde hace un largo tiempo se rumorea que Marvel planea incorporar a Keanu Reeves a su universo cinematográfico y el personaje de Ghost Rider parece ser el elegido. Pero ahora, y de acuerdo a una reciente publicación, existe la posibilidad de que Deadpool también aparezca en dicho film.

Si bien primero se especuló con que Reeves podía incorporarse al elenco de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con el tiempo se empezó a hablar de un film en solitario de Ghost Rider. Cabe recordar, que Nicholas Cage, el actor que encarnó al personaje en los dos filmes previos, declaró en 2013, que ya había terminado con este papel. Y que podría haber una tercer película, pero ya sin él como protagonista.

El director de Marvel Studios Kevin Feige dijo hace unos meses que estaban conversando con el actor y que buscaban el proyecto perfecto para él. Además, se analizaba la idea de incorporar a Deadpool al MCU. Por lo que esta noticia no hace más que incrementar la expectativa.

Según IndieHoy, aste año, Reeves estrenará el film Bill & Ted Face the Music y retomará el rol de Neo en The Matrix 4, cuya fecha oficial de estreno se ha corrido para el 1 de abril de 2022.