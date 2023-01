La provocadora respuesta de Piqué a Shakira: manejó un Twingo y sonrió ante las cámaras

Gerard Piqué volvió a responderle este domingo a Shakira con una ironía, luego de que la colombiana, su expareja, lo criticara de manera muy dura a través de un tema grabado con el productor argentino Bizarrap. Una de las frases más destacadas del hit dice: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio”.

Piqué, lejos de quedarse en silencio, fue por todo y apareció en su nuevo trabajo manejando un Renault Twingo. Como si esto fuera poco, el exjugador del Barcelona hizo una sonrisa ante las cámaras que lo filmaban.

El viernes, Piqué también le había respondido a su exmujer con una burla. En medio de un stream, anunció que Casio es nuevo sponsor de la Kings League, una liga de fútbol que se emite en Twitch.

“Este reloj es para toda la vida”, ironizó. Automáticamente todos los presentes empezaron a burlarse de la situación. Incluso el Kun Agüero, quien era uno de los hosts del stream, se animó a cantar por la famosa marca de relojes.

Qué dice la canción de Shakira: las frases más fuertes contra Piqué

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”

“Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”

“A tí te quedé grande y por eso estás con una igualita a que tú”

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

“Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena”

“Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”

“Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

Shakira nombra indirectamente a Piqué y Clara Chía

Como no debe querer enfrentar una demanda, Shakira prefirió camuflar los nombres de Gerard Piqué en la letra de la canción. Para eso, la artista se encargó de hacer una pausa al cantar las palabras “claramente” y “salpique” para que quede clarísimo lo que está diciendo.

“Tiene nombre de persona buena, CLARA-mente no es como suena”

“Yo solo hago música, perdón que te sal-PIQUE”

Los números de la Session de Shakira con Bizarrap

Según compartió YouTube, en tan solo 16 minutos, el clip alcanzó las 2 millones de visualizaciones. Tardó tan solo 16 horas para superar las 30 millones de reproducciones.

Ocupa el primer puesto en tendencias musicales en YouTube de la Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. También en países fuera de la región, como España, Estados Unidos, Australia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo e Islandia.