Lanzaron un espectacular primer tráiler de Matrix: Resurrections

Después de años de secretismo, Matrix: Resurrecciones es una realidad. Warner Bros. Pictures estrenó este jueves el primer tráiler de la película de Lana Wachowski, que demuestra que la espera valió la pena.

Matrix: Revoluciones terminó con un final abierto: la destrucción del Agente Smith, la aparente muerte de Neo, y una paz inestable entre humanos y máquinas.

Según informó La Cosa Cine, el tráiler estrenado este jueves, empieza con Neo (Keanu Reeves), o mejor dicho, su identidad original de “Thomas Anderson” en terapia, contando a su psicólogo (Neil Patrick Harris, de “How I Met Your Mother”) que tiene “sueños que no son realmente sueños”. Y que no puede hacerlos desaparecer ni con las pastillas (azules, claro) que el especialista le prescribió. El psicólogo, claramente un agente de la Matrix, intenta que Thomas deje de pensar en estas cosas.

La alienación de la vida cotidiana era parte de la historia original. Pero Anderson siente que algo no está bien en el mundo. Y que todos los que lo rodean son adictos a sus celulares. Sin embargo, no tiene recuerdos de la Matrix ni de la aventura que vivió. En un momento se encuentra a Trinity (Carrie Anne-Moss) en un café, pero ni él ni ella se recuerdan… a pesar de que cuando hacen contacto, saben que tienen un lazo.

Pero pronto Thomas empieza a dudar de su mundo y acepta la guía de un nuevo “Conejo Blanco”, en este caso una Jessica Fenwick (Iron Fist) con el pelo azul (la canción de fondo es “White Rabbit” de Jefferson Airplane).

Así, Thomas llega a otro hombre que lo recuerda: ¿un joven Morfeo? (Yahya Abdul-Mateen II, de Aquaman, ya que Lawrence Fishburne no será parte de esta secuela). Este nuevo amigo que parece conocerlo de hace tiempo le da una pastilla roja a Thomas. Y se lo lleva a entrenar a un dojo virtual.

El resto del tráiler es pura acción, y una serie de citas a grandes momentos de la película original. Y el momento en el que Neo detiene las balas de los agentes, el combate en el techo, los mismos entrenamientos.

La sensación es que la directora está jugando entre la secuela, el reboot, la remake y algo que podríamos llamar un “remix”. Es que varios momentos icónicos se repiten.

El tema de las pastillas rojas y azules fue parte del original teaser de la película, que armaba anticipos personalizados para cada espectador. Una forma sutil de recordar la temática de la película: The Matrix habla del valor necesario para ver el mundo como realmente es. En otras palabras, correr el velo de la alienación cotidiana.

La narración de los teasers, ya no disponibles, transmite mucho del tono de la película. La pastilla azul (la conformista) tiene la voz de Harris: “¿Te acordás cómo llegaste acá? Perdiste tu capacidad de distinguir la realidad de la ficción. Lo que es real está aquí y ahora. Lo otro es tu mente jugando con vos. Cuando las fantasías nos ponen en peligro, es un problema. No queremos que nadie se lastime… ¿no?”

La pastilla roja tiene la voz de Mateen II que dice: “Este es el momento en que nos tenés que mostrar lo que es real. En este momento creés que son las dos de la tarde, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Podría ser que sea el primer día del resto de tu vida, pero si lo querés… vas a tener que pelear”.

Las primeras tres películas de la saga fueron escritas y dirigidas por Lana y Lilly Wachowski entre 1999 y 2003, pero la cuarta es un proyecto directorial en solitario de Lana, con guión de la directora en colaboración con los novelistas David Mitchell (Cloud Atlas) y Aleksandar Hemon (Proyecto Lazarus).

Además de Reeves, Harris y Anne-Moss, el elenco incluye a Jada Pinkett Smith (Niobe), Lambert Wilson como el Merovingio y Daniel Bernhardt como el “Agente Johnson”. Además de varios actores conocidos que interpretan papeles misteriosos, algunos de los cuales se pueden ver en el tráiler: Jessica Henwick, Jonathan Groff (Mindhunter), Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra, y Christina Ricci (Sleepy Hollow, Fear and Loathing in Las Vegas, Anithing Else).

Matrix: Resurrecciones se estrena el 23 de diciembre en salas de cine en Argentina. En Estados Unidos se podrá ver en simultáneo en HBO Max, mientras que en nuestra región tardará 45 días en llegar al servicio.