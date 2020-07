Las 10 grandes frases de Brando

Murió a los 80. Ya estaba casi ciego por la diabetes y usaba una silla de ruedas, a causa de su obesidad. Fue el 1° de julio de 2004, después de que el mundo lo aclamara. Se lo recuerda por algo más que su poder de seducción y belleza: roles memorables como en el filme El padrino. Este miércoles se cumplen 16 años del adiós a la leyenda: Marlon Brando.

1) “Cuando nací, no lloré. Fingí que lloraba. Nadie advirtió que era solo un papel: el de recién nacido que tranquiliza a todos con su llanto. Ahí me di cuenta de que tenía un don que quise regalar al mundo”.

2) «Mi vida es un ejercicio de libertad. El objetivo es poder ser quien soy».

3) «Todos somos actores. Cuando decimos ‘Hola, ¿qué tal?’, ya estamos actuando».

4) «Un actor es una persona que no te escucha, a menos que estés hablando de él».

5) «De algún modo, hemos sustituido el arte por la artesanía, y la artesanía por el ingenio. No hay artistas. Somos hombres de negocios. Somos comerciantes. No hay arte. Picasso fue el último a quien llamaría artista».

6) «Cuanto más viejo, más feliz me he sentido. Más contento».

7) «¿Si creo en Dios? No se ha inventado nunca un sistema que funcione: la religión no lo consigue, ni la filosofía, ni la ética, ni los sistemas económicos. Ninguno de los sistemas con referencia a los problemas humanos ha funcionado jamás».

8) «En mi casa he despedido a todo el mundo. Cocino yo y limpio yo. Estaba perdiendo el contacto con el estar vivo, yo pulsaba un botón y decía: ‘Esas uvas no son lo suficientemente grandes, me gustan del tamaño del puño y éstas sólo son grandes como el pulgar’. No hacía nada, sólo sentarme como una ballena varada. Había perdido el contacto con la realidad».

9) «En una película en la que yo actuaba, llamada Nido de ratas, había una escena en un taxi, en la que me confieso con mi hermano, que va a entregarme a los gangsters, y yo me lamento de que nunca me cuidó. La gente, a menudo, hablaba sobre ella: ‘Oh, Dios mío, qué escena tan maravillosa, Marlon, bla bla bla’. No era maravillosa en absoluto. Lo que era maravilloso era la situación. Todo el mundo piensa de sí que podría haber sido aspirantes al título, que podría haber sido alguien, todos piensan como si fueran vagabundos en parte. Podrían haber sido mejores. Así que eso es lo que emociona a la gente. No las escenas en sí, sino la identificación”.

10) «Pienso que, en esencia, los hombres tienen miedo a las mujeres. Procede de un sentido de dependencia. Porque a los hombres los crían mujeres, dependen luego de ellas».