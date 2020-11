Las películas biográficas para ver en Netflix

En esta oportunidad, presentamos cinco “biopic” que se pueden encontrar en Netflix.

Jobs

Esta película se basa en la vida de Steve Jobs, fundador de la empresa tecnológica Apple en un garaje y durante los años 70. Es protagonizada por Ashton Kutcher, Josh Gad, Dermot Mulroney y J. K. Simmons.

The Post

Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks, muestra la historia de dos periodistas de The Washington Post y The New York Times, quienes, a comienzos de la década del 70, publicaron informaciones hasta entonces ocultas sobre la Guerra de Vietnam, dejando en evidencia al Gobierno de Estados Unidos, a cargo de Richard Nixon.

La teoría del todo

Eddie Redmayne y Felicity Jones interpretaron al físico teórico, Stephen Hawking y su esposa Jane Hawking. Está basada en la novela (“Travelling to Infinity”) que Jane escribió sobre su relación y cómo transcurrieron el diagnóstico de la enfermedad del científico, esclerosis lateral amiotrófica.

El código enigma

Muestra la historia de Alan Turing, un matemático pionero de la computación que ayudó al ejército británico a descifrar los códigos de la máquina Enigma de la Alemania Nazi, generando la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

La Red Avispa

A principios de los años 90, el piloto René González (Edgar Ramírez) abandonó La Habana (Cuba) para infiltrarse, junto a otros cinco compatriotas, en un grupo de opositores a Fidel Castro que buscaban ponerle fin a su gobierno.

¿Viste alguna de ellas?