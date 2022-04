Las series más destacadas que llegan en abril: Mirá cuáles son

A continuación, la lista de las más series importantes que llegan a las plataformas en abril



07/04 – TOKYO VICE (Estreno) – HBO Max



Esta serie de ocho episodios está basada en la novela homónima de Jake Adelstein. El joven Ansel Elgort asume el papel principal como un periodista estadounidense que se muda a Tokio para trabajar en un importante periódico local.

13/04 – CASI FELIZ (Temporada 2) – Netflix



Estrena la segunda temporada de la serie argentina protagonizada y escrita por Sebastián Wainraich, en la que da vida -con una mirada semiautobiográfica- a un neurótico e inseguro conductor de radio que intenta hallarse a sí mismo en su vida adulta.

15/04 – ANATOMÍA DE UN ESCÁNDALO (Estreno) – Netflix



Sienna Miller, Michelle Dockery y Rupert Friend encabezan el elenco de esta propuesta de Netflix creada por David E. Kelley (“Big Little Lies”). En formato de antología, lleva a la pantalla distintos escándalos dentro de las privilegiadas y muchas veces inmorales élites británicas.

15/04 – OUTER RANGE (Estreno) – Amazon Prime Video



Sigue a Royal Abbott (Josh Brolin), un ganadero luchando por su tierra y su familia, que descubre un desconcertante fenómeno en los extremos de su rancho en Wyoming. Producida por Brad Pitt , es una muy interesante cruza de western y misterio sobrenatural.

18/04 – THE FIRST LADY (Estreno) – Paramount+



Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer y Viola Davis dan vida a Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama, tres famosas primeras damas de la historia estadounidense que sirven como testimonio de los entretelones de la Casa Blanca y el rol de las esposas presidenciales en ese ambiente.

19/04 – BETTER CALL SAUL (Primera parte de la Temporada final) – Netflix



La serie spin-off de la memorable “Breaking Bad” inicia los primeros pasos de su temporada final.

21/04 – THE FLIGHT ATTENDANT (Temporada 2) – HBO Max



La trama encabezada por Kaley Cuoco como la traumada azafata Cassie Bowden tendrá su continuación.

24 – BARRY (Temporada 3) – HBO y HBO Max



La serie de comedia negra protagonizada y creada por el actor y comediante Bill Hader llega con su tercera tanda de ocho episodios en los que Barry, un exsicario que viaja a Los Ángeles para llevar a cabo uno de sus trabajos sucios, intentará definitivamente alejarse de ese mundo criminal para avanzar en la actuación, su nueva pasión.

25/04 – LA CIUDAD ES NUESTRA (WE OWN THIS CITY) (Estreno) – HBO y HBO Max



Es una miniserie basada en el libro del reportero del Baltimore Sun Justin Fenton, y narra el ascenso y la caída de los miembros de la Fuera Especial de Rastreo de Armas de la policía de la ciudad, acusados de corrupción.

29/04 – OZARK (Últimos episodios de la temporada final) – Netflix



Llega a Netflix el final de la tira dramática y de suspenso creada por Bill Dubuque y Mark Williams sobre la familia Byrde y su peligroso involucramiento en hechos de lavado de dinero del narcotráfico. Esta vez, deberán definir si continuar dentro del sistema criminal o alejarse definitivamente del delito.

¿Cuál te gustaría ver primero?