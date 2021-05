Launchpad, serie de cortos inclusivos que se proponen “iluminar más voces” en Disney+

“Launchpad”, serie de seis cortometrajes con actores creados por realizadores provenientes de grupos subrepresentados racial, religiosa y sexualmente, llegará este viernes a la plataforma de Disney+ con la misión de “iluminar más voces”, según dijeron los impulsores de la iniciativa a Télam.

“Creo que estamos haciendo cambios reales para la industria y un trabajo revolucionario con ‘Launchpad’”, subrayó Phillip Domfeh, quien supervisó la iniciativa que funciona como una incubadora de cortos con la aspiración de dar acceso a cineastas con perspectivas no hegemónicas.

Tanto Domfeh como Mahin Ibrahim, la escritora y directora hija de inmigrantes bangladesíes que integra el departamento de Diversidad e Inclusión de The Walt Disney Company, tuvieron la responsabilidad de seleccionar las propuestas de entre más de mil aspirantes que enviaron guiones con el tema “descubrimiento” como disparador.

Los cortos de acción real de hasta 20 minutos de duración presentan tramas y géneros variados, como las de un inmigrante chino que busca destacarse académicamente en “Dinner Is Served”, de Hao Zheng; dos chicas paquistaníes y sus dificultades para adaptarse a la cultura estadounidense en “American Eid”, de Aqsa Altaf; o una adolescente latina mitad humana/mitad vampira en “Growing Fangs”, de Ann Marie Pace.

También podrá verse la particular visita de un criatura terrorífica en “The Last of the Chupacabras”, de Jessica Mendez Siqueiros; la historia de una persona trans infantil en “The Little Prince(ss)”, de Moxie Peng; y una niñera en duelo en “Let’s Be Tigers”, de Stefanie Abel Horowitz.

La iniciativa parece responder a una serie de transformaciones que sufre la industria audiovisual de Hollywood en los últimos años, acentuadas durante la gestión de Donald Trump en la presidencia, con críticas tanto desde organizaciones de mujeres como el “MeToo”, de las minorías étnicas o el colectivo LGBTQ+.

Aunque todavía no exista una princesa de Disney o un superhéroe de Marvel abiertamente gays, muchos de los proyectos de las diferentes marcas del conglomerado han comenzado a introducir con más naturalidad, aunque más lento de lo deseable, a las minorías.

“En esta primera temporada el tema es “descubrimiento”, y esperamos los lleve a conversar, a entender un poco más la humanidad en todos nosotros” PHILLIP DOMFEH

Sobre el programa de “Launchpad” y el viraje que emprendió el gigante del audiovisual, Télam conversó con Ibrahim y Domfeh.

Télam: ¿Qué requisitos tenían que cumplir los directores que aplicaran para esta iniciativa?

Phillip Domfeh: Diría que los cineastas debían residir en Estados Unidos, pero específicamente buscábamos directores que provinieran de orígenes subrepresentados en la industria, y también que tuvieran perspectivas únicas.

Mahin Ibrahim: Hay diferentes ejemplos, pero en realidad estaba abierto a cualquiera que quisiera aplicar. Mujeres, personas de color, la comunidad LGBTQ+, personas discapacitadas, veteranos de las fuerzas armadas. En la primera temporada hay varios ejemplos de esas comunidades, y esperamos que para la segunda se amplíe el impacto.

T: Tuvieron más de 1.100 inscriptos. Es un número importante que seguramente dice mucho acerca de la necesidad de esos grupos de hacerse escuchar.

PD: Indudablemente. Creo que dice fuerte y claro que existe esa inquietud, y por eso es que aunque estamos tan orgullosos de la temporada 1 sentimos que todavía falta mucho trabajo. Al final del día, lo más conciso que puedo decir es que más historias tienen que pasar a primer plano, y estamos agradecidos de poder hacer eso con nuestro programa. Hay que iluminar más voces, más personas tienen que poder sentarse a la mesa, tener acceso.

T: Un aspecto que abordan varios de los cortos de “Launchpad” es el del “Sueño americano”. ¿Creen que estos grupos minoritarios tienen las mismas chances de alcanzarlo que el resto de los ciudadanos de EE.UU.?

MI: Para ser honesta, creo que el “Sueño americano” puede interpretarse de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, significa algo totalmente distinto para mis padres, que son inmigrantes de Bangladesh. Así que queda abierto a la interpretación de cada uno si pueden alcanzarlo o no.

T: En términos de inclusión estos cortos son mucho más progresistas que la mayoría de los “tanques” de los estudios bajo el paraguas de Disney. ¿Adónde se dirige Disney en relación a la diversidad?

MI: Pienso en estas cosas a diario y sé que Disney está comprometida con la diversidad y la inclusión. Así ha sido desde que me incorporé a la compañía. Han estado comprometidos con “Launchpad” desde el comienzo, y está producido por el mismo equipo que produce “Cruella”, película que llega pronto, o la última “El rey león”.

T: ¿Cuál es su postura acerca de la llamada “cultura de la cancelación”? ¿Existe algún contenido antiguo de Disney que les gustaría borrar?

MI: Una iniciativa que la compañía toma muy seriamente es “Stories Matter”, que esencialmente implicaba reunirnos con socios de la comunidad para poner una lente crítica a filmes, series y cortos del legado histórico de Disney, y poner un mensaje de advertencia en el inicio de determinados contenidos de Disney+ para que se sepa que contienen estereotipos, y además proveer material adicional en el sitio web storiesmatter.thewaltdisneycompany.com. Es un tema extremadamente vital para nosotros, que tomamos de manera proactiva.

T: ¿Qué esperan que pueda aprender el público de los cortos de “Launchpad”?

PD: En esta primera temporada el tema es “descubrimiento”, y esperamos los lleve a conversar, a entender un poco más la humanidad en todos nosotros. Esperemos que estos cortos puedan dar a la gente un vistazo de lo que experimentan otros diferentes a ellos. En la temporada 2 nuestro tema será “conexión” y esperamos lo mismo. No podemos esperar para ver los guiones que nos van a llegar, ¿qué significa estar conectados en este mundo? ¿Qué significa estar conectados hoy? ¿Cuál es nuestro común denominador?

