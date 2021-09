Leo García sufrió un brutal ataque y publicó un video: “Me rompieron la cabeza”

Leo García denunció haber sido víctima de una brutal agresión homofóbica. Con la cabeza llena de sangre y la voz temblorosa, el cantante publicó una serie de videos en sus redes sociales, donde dio su versión de los hechos y aseguró que un hombre le pegó por su orientación sexual.

De acuerdo con su relato, todo sucedió en la zona de un kiosco de la localidad bonaerense de General Rodríguez. “Me rompieron la cabeza. Miren cómo me pegaron. No tengo palabras y no quiero acusar a nadie porque no me dolió, pero me hicieron esto”, comenzó diciendo, mientras mostraba las heridas del ataque.

“Me pegaron en el kiosco que está al lado de El Gran Capitán. No voy a hacer la denuncia porque no sé quién es. Lo que les quiero decir a todos es que seamos ‘amor y paz’. ¿Saben qué? No duele, se resiste”, continuó Leo García, que aseguró que su agresor sería “un drogadicto perdido”.

En otro tramo de su descargo, el cantante apuntó contra los ataques a personas por su orientación sexual y llamó a tratar de cambiar a la sociedad: “El chico que me pegó y me tiró todas las cosas con las que me hizo esto, pensó que por ser homosexual yo estaba molestando. Hay homofobia, este país no cambia más. La homofobia no para más. A mí me pegaron por eso. ¿Saben qué quiero? Morirme. ¡Este es un país maldito!”.

Las palabras de Leo García no tardaron en generar la reacción de sus seguidores, quienes lamentaron el hecho y le preguntaron cómo estaba. En este sentido, el artista aclaró que no se encontraba bajo los efectos de ninguna droga al momento de grabar el video. “No, no estoy drogado. Ojalá estuviera drogado. Tomé un poco de alcohol. No me acuses de drogado”, aseguró, ante el comentario de un usuario.