Lo que dejó los Premios Oscar: La consagración de CODA y el cachetazo de Will Smith a Chris Rock

Los ganadores de “CODA: Señales del corazón” (Foto: AFP)

La noche de la entrega 94 de los Premios Oscar terminó con el premio a “CODA: Señales del corazón” como Mejor Película y con Jane Campkion como Mejor Dirección por “El poder del perro”.

Sin embargo, el hecho que no pasó desapercibido, fue cuando en plena presentación de una de las categorías, Will Smith irrumpió en el escenario totalmente enfurecido.

Chris Rock se encontraba presentando el premio a Mejor documental cuando hizo un desafortunado chiste que causó el enojo del actor de “Hombres de Negro”.

El comediante bromeó diciéndole a Smith que esperaba con ansias una secuela de G.I. Jane, haciendo evidente referencia a la cabeza calva de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien padece desde hace tiempo alopecia.

Entonces, Smith se levantó de su asiento, caminó hasta Rock y le dio una cachetada. Después de volver a sentarse, el artista le gritó a Rock: “Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca”.

A continuación, todos los ganadores en los Oscar

Mejor Película: “CODA: Señales del corazón”



– Mejor Dirección: Jane Campion por “El poder de perro”



– Mejor Actor: Will Smith por “Rey Richard: Una familia ganadora”



– Mejor Actriz: Jessica Chastain por “Los ojos de Tammy Faye”



– Mejor Actor de reparto: Troy Kotsur por “CODA: Señales del corazón”



– Mejor Actriz de reparto: Ariana De Bose por “Amor sin barreras”



– Mejor Guion original: Kenneth Branagh por “Belfast”



– Mejor Guion adaptado: Sian Heder por “CODA: Señales del corazón”



– Mejor Fotografía: Greig Fraser por “Duna”



– Mejor Edición: Joe Walker por “Duna”



– Mejor Diseño de producción: Patrice Vermette y Zsuzsanna Sipos por “Duna”

Mejor Diseño de vestuario: Jenny Beavan por “Cruella”



– Mejor Maquillaje y peinado: Linda Dowds, Stephanie Ingram y Justin Raleigh por “Los ojos de Tammy Faye”



– Mejores Efectos visuales: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor y Gerd Nefzer por “Duna”



– Mejor Sonido: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill y Ron Bartlett por “Duna”



– Mejor Banda sonora: Hans Zimmer por “Duna”



– Mejor Canción original: Billie Eilish y Finneas O’Connell por “No Time to Die” (“Sin tiempo para morir”)



– Mejor Película internacional: “Drive My Car” (Japón)



– Mejor Película animada: “Encanto”



– Mejor Documental: “Summer of Soul”



– Mejor Cortometraje: Aneil Karia y Riz Ahmed por “The Long Goodbye”



– Mejor Cortometraje animado: Alberto Mielgo y Leo Sanchez por “The Windshield Wiper”



– Mejor Cortometraje documental: Ben Proudfoot por “The Queen of Basketball”