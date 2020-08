Lovecraft Country: Horror y racismo en la nueva serie de HBO

Lovecraft Country (Territorio Lovecraft) es una nueva serie de HBO que en sus 10 episodios aborda con astucia temáticas tan cruciales del acontecer estadounidense como el racismo, la violencia institucional y la lucha constante entre tradición y progresismo.

“En los años cincuenta, durante las leyes Jim Crow, Atticus Black se embarca en un viaje por carretera a través de Estados Unidos junto a su amiga Letitia y su tío George en busca de su padre desaparecido”, estaca su sinópsis oficial.

Esta obra basada en la novela homónima de Matt Rufflas ya se perfila como una de las producciones más ambiciosas de la cadena. El drama con tintes de terror fue creado por Misha Green y Jordan Peele, este último reconocido por películas como Get Out! (2017) y Us (2019). Otros directores que están a cargo de algunos episodios de esta entrega son Yann Demange, Daniel Sackheim, Cheryl Dunye, Victoria Mahoney y David Petrarca.

Hasta el momento, la crítica le ha levantado el pulgar a este programa y ha elogiado su absorbente trama, lo novedoso de su tono narrativo y sus excelentes actuaciones. Por ejemplo, Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter la definió en su reseña como “Una celebración, y un correctivo, del legado de la ficción pulp más pulp”.

Según IndieHoy, casi todo el que ve Lovecraft Country es que el racismo puede ser más terrorífico que cualquier monstruo imaginado por el genio literario que le da nombre a esta serie.

Los primeros episodios de la primera temporada ya están disponibles para ver en streaming a través de HBO Go.