Marvel muestra adelantos de 3 series con las que expandirá su universo

La noche del domingo, Estados Unidos vivió un nuevo Super Bowl, el evento deportivo más grande de ese país y el que aglutina la mayor cantidad de telespectadores, por lo que es una atractiva pero onerosa oportunidad para que avisadores publiciten todo tipo de productos.

En una de las tandas, Marvel Studios mostró un adelanto de tres nuevas series con la que aseguraron van a “expandir” su universo.

En concreto, se trata de The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision y Loki, las que se esperan debuten durante la primavera local.

La nueva plataforma de streaming, Disney+, que compite con Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, HBO GO y otras; ya opera en Estados Unidos desde el 12 de noviembre de 2019.

