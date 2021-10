Metallica vuelve a la Argentina y ya tiene fecha confirmada

BUENOS AIRES. El Campo Argentino de Polo volverá a convertirse en escenario de espectáculos internacionales, y uno de los primeros en llegar a la grilla es el de Metallica. La banda comandada por James Hetfield se presentará el próximo 30 de abril de 2022, en el marco de la gira celebratoria de los 30 años de su disco The Black Album.

Se trata de una de las reprogramaciones de shows que debieron suspenderse por la pandemia del coronavirus. Con Greta Van Fleet como banda invitada, Metallica festejará el éxito de uno de sus álbumes más emblemáticos. Lanzado en 1991, fue número 1 en varios países y tiene entre sus temas clásicos como “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam” y “Sad But True”, canciones que impulsaron el ascenso de la banda. Para muchos, este disco es uno de lo más representativos del heavy metal a nivel mundial.

Metallica venía de sacar Kill ‘Em All ( en1983), Ride The Lightning (en 1984), Master of Puppets (en 1986) y …And Justice for All (en 1988), pero fue con este quinto álbum en donde dio un vuelco más melódico, una decisión que acercó a la banda a un número mayor de personas y la diferenció de otras formaciones pesadas. La balada “Nothing Else Matters” fue uno de los caballitos de batalla con los que Metallica demostró su influencia, aunque no todos estuvieron de acuerdo con este cambio que para los metaleros más fundamentalistas fue como una traición. La ambición de Metallica, la banda oriunda de San Francisco, la llevó a producir, con la ayuda del canadiense Bob Rock, un álbum que reformuló el universo del rock pesado. El álbum vendió 16 millones de copias solo en Estados Unidos.

Mientras que las entradas que ya habían sido adquiridas son válidas y respetarán la ubicación asignada al momento de la compra, quienes deseen solicitar el reembolso de sus entradas, podrán hacerlo a partir de este lunes y hasta el domingo 7 de noviembre de 2021, inclusive. En todos los casos es obligatorio acreditar la titularidad de la compra para acceder al reembolso.

En tanto, el 8 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, se pondrán a la venta las entradas disponibles.