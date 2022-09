Murió Carla Tintoré, pionera del techno en Argentina

BUENOS AIRES. La DJ Carla Tintoré, una de las pioneras de la música techno en Argentina, falleció en la madrugada del martes, informaron varios de sus allegados y músicos en las redes sociales.

“Se nos fue Carla Tintoré. Mujer DJ Pionera del Tecno House Argentino Que el universo la ilumine por siempre”, escribió en Twitter el cantante y músico Leo García, en un posteo que incluyó un corazón roto.

“Carlita -dijo por su parte Hernán Cattaneo a Rolling Stone- fue la gran pionera de las djs en Argentina. Con mucha personalidad y muy buen gusto musical abrió las puertas e influenció a cantidad de mujeres que en aquellos tempranos 90 brillaban por su ausencia en la escena local. Y además impulsó las primeras raves que fueron un paso fundamental para el circuito de música electrónica que hoy todos conocemos”.

La trayectoria de Tintoré, una pionera en la música tecno en Argentina

Según publicó Télam, Tintoré se inició en las bandejas a comienzo de los 90 y, luego de estudiar Comunicación Social, pegó el salto a Europa, donde supo musicalizar fiestas y masivas raves. Con su empuje, se la considera una de las djs más emblemáticas de Argentina, que además le dio un impulso a sus colegas locales en todo el mundo.

Sus comienzos estuvieron vinculados a Aldo Haydar y Dr. Trincado, tras lo cual le dio música a pistas trascendentes del ambiente como El Morocco, Ave Porco, La Morocha y Pachá, hasta llegar a ser una de las impulsoras del festival AlternatiBA. También fue responsable de la ambientación sonora de varias ediciones de la BAF Week.

“Cuando me preguntan si es machista este medio, yo la verdad tengo que decir que no. Porque siempre he progresado gracias a mis colegas varones, en la mayor parte de los casos. Es algo que siempre se debatió, yo nunca lo consideré así. Si bien la sociedad es machista, diría que el medio en sí, no lo es. Siempre me ayudaron a crecer, superarme y ser mejor profesional”, afirmó en una entrevista con Buenosaliens en marzo de 2018.

Al momento, no se informaron las causas del deceso.