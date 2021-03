Murió Carlos Sánchez: el humorista de 68 años enfrentaba un cáncer

BUENOS AIRES. En la mañana de este martes, a las 6:45, el conocido humorista de 68 años falleció mientras se encontraba internado en el Sanatorio Otamendi.

Según trascendió, llevaba internado un mes como parte de su tratamiento por un cáncer que, en las últimas semanas, después de años de lucha inquebrantable, no le ofreció tregua alguna y produjo el fatal desenlace.

Hasta no hace mucho más de dos meses, Sánchez había compartido encuentros con sus amigos. Si bien su semblante no siempre había sido el mejor, sus familiares no habían notado signos que pudieran encender las alarmas, aun cuando en el último tiempo lo acompañaron en los vaivenes anímicos que enfrentaba como consecuencia de su enfermedad.