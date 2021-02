Murió Cristopher Plummer, el actor más veterano en ganar un Oscar

ESTADOS UNIDOS. El versátil actor canadiense, Christopher Plummer, murió este viernes a los 91 años de edad. La noticia fue confirmada por su esposa, Elaine Taylor, quien detalló que el ganador de un premio Oscar por la película Beginners, falleció en su casa de Connecticut.

Tras conocer la noticia, su amigo y representante durante 46 años, Lou Pitt, expresó su dolor por la pérdida. Lo describió como “un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de las palabras. Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses”, dijo.

Aunque su labor como intérprete, siempre fue reconocida, su momento de gloria llegó en 2012, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el premio Oscar en la categoría de mejor actor de reparto a los 82 años, por su papel en Beginners (dirigida por Mike Mills, en 2010).

Así, pasó a los libros de records como el hombre más veterano en obtener la preciada estatuilla. Años más tarde, lo volvieron a nominar por el filme All the Money in the World, dirigido por Ridley Scott.

Según Infobae, también obtuvo otros premios a lo largo de su extensa carrera. Ganó dos premios Emmy, dos Tony, un Globo de Oro, así como un premio del SAG (Screen Actors Guild) y un premio BAFTA (British Academy Film Awards).

Su trayectoria actoral

Plummer inició su trayectoria en 1958, gracias al drama Stage Truck, en donde interpretaba a un escritor enamorado de Susan Strasberg. Sin embargo, uno de sus papeles más importantes fue el del Capitán John Von Trapp en el clásico de 1965 The Sound of Music (“La Novicia Rebelde”, dirigido por Robert Wise.

Cabe destacar que Plummer trabajó con directores laureados, tales como Franco Zeffirelli (Jeus de Nazareth, 1977), Mike Nichols (Lobo, 1994), Terry Gilliam (12 Monos, 1996 y El imaginario Dr. Parnassus, 2009), Michael Mann (The Insider, 1999), Ron Howard (Una mente maravillosa, 2001), Oliver Stone (Alexander, 2004), Spike Lee (Plan oculto, 2006), David Fincher (La chica del dragón tatuado, 2011) y Rian Johnson (Entre navajas y secretos, 2019), entre muchos otros.

Asimismo, también trabajó bajo las órdenes del director argentino Alejandro Agresti (La casa del lago, 2006).