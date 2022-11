Murió Jason David Frank, el actor que interpretó al Power Ranger verde

Foto: Instagram / jdfffn

El actor estadounidense Jason David Frank, conocido por interpretar al Power Ranger verde en la mítica serie de los 90, murió este sábado a los 49 años en su casa de Texas. Además de sus distintos pasos por la serie infantil, el actor fue luchador de MMA y entrenador profesional, como experto en artes marciales como taekwondo, judo o jiu-jitsu

La noticia fue confirmada por el portal especializado TMZ. Según trascendió, Justine Hunt, el mánager del artista, indicó que estaba deprimido y que se quitó la vida.

“Respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que aceptamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Amaba mucho a su familia, amigos y fanáticos. Realmente lo extrañaremos”, expuso Hunt.

“Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en ‘Power Rangers’. Tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, expresó Brian Butler-Au en sus redes.

Por su parte, el actor Walter Jones, quien interpretó al Power Ranger negro, escribió: “No puedo creerlo…. QEPD Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial”.

El último trabajo que rodó Frank fue Legend of the White Dragon, un film que todavía se encuentra en postproducción. Se trata de una película que reunió a varios actores que formaron parte de las primeras temporadas de Power Rangers -incluso el largometraje tiene una estética similar-, pero no es oficialmente parte de la famosa franquicia.

“Es una película, no es un fan film. Vamos a apuntar a un público mayor. ¿Está tu hijo listo para un éxito de taquilla? Hay mucha expectativa. Y cumpliremos”, expuso sobre su último y esperado trabajo, informó el portal TN.