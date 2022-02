Murió Mark Lanegan, pionero del Grunge y fundador de la banda Screaming Trees

IRLANDA. El cantante Mark Lanegan, co-fundador de Screaming Trees y una figura icónica del movimiento del Grunge, falleció a sus 57 años este martes.

La noticia fue confirmada desde su cuenta oficial de Twitter, en un comunicado que dice: “Nuestro amado amigo Mark Lanegan ha fallecido esta mañana en su casa de Killarney, Irlanda. Querido cantante, compositor, autor y músico, tenía 57 años y le sobrevive su esposa Shelley. No hay más información disponible en este momento. Pedimos por favor se respete la privacidad de la familia”.

De acuerdo con IndieHoy, no se conoce la causa exacta de su muerte. Sin embargo, el músico batalló con el Covid-19 meses atrás. Y de hecho sufrió severas consecuencias como sordera. Incluso, estuvo tres semanas en coma.

El cantante de Screaming Trees fue una de las grandes figuras del Grunge surgido en Seattle a principios de los años 90s. Su trabajo en esta banda le valió el reconocimiento mundial, pese a no tener el nivel de exposición de otras agrupaciones tales como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains o Soundgarden.

Junto a Screaming Trees, se desarrolló como compositor y cantante desde 1985 hasta la separación de la banda en el año 2000.

Por otra parte, Lanegan también fue una pieza fundamental para Queens of the Stone Age, con quienes grabó cinco discos. Y formó parte de The Gutter Twins y Mad Season.

Además, Lanegan colaboró con un gran espectro de músicos: Nick Cave, Slash y Moby, con quien este año lanzó el sencillo “The Lonely Night”.

Como solista, en 2020 lanzó dos álbumes: uno de versiones titulado Another Knock at the Door (Iyeara Remixes) y el original Straight Songs of Sorrow.

Así, el músico se encontraba en plena producción a sus 57 años, siendo un ícono para muchas generaciones.