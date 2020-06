Murió Pau Donés, el cantante de “Jarabe de Palo”

El artista catalán Pau Danés, líder de la reconocida banda “Jarabe de Palo”, falleció este martes 9 de junio a la edad de 53 años. El cantante había sido diagnosticado con cáncer de colon en 2015 y a menudo bromeaba asegurando que su caso tenía a la comunidad científica “deslumbrada”.

“Debería estar muerto porque tengo un oncogén muy activo. Ya llevo tres operaciones aunque nunca se ha reproducido en el mismo lugar”, había asegurado Pau al diario El Periódico’. En agosto de 2015 le diagnosticaron cáncer de colon y se sometió a un fuerte tratamiento. En 2016 pensó que estaba curado, pero la enfermedad reapareció en el peritoneo.

Pau Donés llamaba a su enfermedad “el cangrejo“, así se refirió al cáncer cuando anunció en 2017 que había regresado. “Llevaba un año limpio. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado”, indicaba.

El retiro de Pau Donés de los escenarios

Desde enero de 2019 el artista decidió dejar de lado su carrera y disfrutar de ver crecer a su hija Sara. En un video que realizó anunciando su retiro, Pau aseguró: “Es momento de hacer otras cositas”, aseguró.

En su último trabajo, “Tragas o escupes“, el cantante le dedicó una canción a Sara, a quien también llevaba grabada en su piel. La letra de la canción es un precioso mensaje del artista hacia muchas personas, pero en especial hacia su hija. La letra de “Eso que tú me das” indica: “Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti viví remando contra la marea. Por todo lo que recibí ahora, sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida”.