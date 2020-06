Alicia Keys presenta una nueva canción “Perfect Way To Die”

A medida que continúa la indignación y las protestas por los repetidos asesinatos de hombres y mujeres negros desarmados por parte de la policía y el racismo sistémico, la 15 veces galardonada con el GRAMMY cantante / compositora / productora Alicia Keys no solo se ha unido al coro de aquellos que exigen justicia, sino que también canalizó esos sentimientos en una nueva balada, “Perfect Way to Die“.

Keys inicialmente escribió la canción, que cuenta una historia de vidas inocentes perdidas, encendiendo una revolución, con las horribles muertes de Michael Brown y Sandra Bland en mente. Sin embargo, la conciencia generalizada provocada por sus asesinatos, y la cadena constante de asesinatos injustificados que han seguido hasta este día, hacen de este momento un momento necesario para compartirlo.

“Por supuesto que no hay una forma perfecta de morir. Esta frase ni siquiera tiene sentido, pero eso es lo que hace que el título sea tan poderoso y desgarrador porque muchos han muerto injustamente. Está escrito desde el punto de vista de la madre cuyo hijo ha sido asesinado debido al sistema de racismo que considera que la vida de los negros es indigna. Todos sabemos que ninguna de estas vidas inocentes debería haberse tomado debido a la cultura de la violencia policial.”, expresó la cantante.

