El cantante interpretó ‘See You Again’ durante el concierto ‘One World: Together at Home’, y quienes lo vieron no pudieron ignorar (e identificarse en algunos casos) el desorden de su habitación Cara con lágrimas de alegría

Charlie Puth no hizo su cama antes de ‘Together at Home’ https://t.co/Tj1qPYn1bh — Misiones Cuatro (@misionescuatro) April 19, 2020