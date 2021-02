Cincuenta años de “La Biblia” de Vox Dei

A 50 años de la grabación del disco “La Biblia”, obra cumbre de Vox Dei y pieza fundamental en la historia del rock argentino, su creador, Ricardo Soulé, naturalizó la elección temática para este oratorio al destacar que “la relación de la música con lo divino es casi insalvable, como un lugar común”, de acuerdo a los ejemplos que existen en los que el plano espiritual aparece como principal fuente de inspiración.

“Siempre el vínculo de la música con Dios estuvo presente de alguna manera. La música siempre estuvo inspirada por el amor en distintos niveles, ya sea en los amores físicos o espirituales, como puede ser a través del vínculo amoroso con otro ser humano y agradeciéndole a Dios por eso”, graficó el músico al compartir sus reflexiones con Télam.

A la hora de citar ejemplos, el compositor amplió: “Como soy un músico que tuvo una instrucción antes de tocar rock, sabía que la música estaba inspirada en textos bíblicos. Sabía de Mozart, Bach, Vivaldi, y esos eran mis paradigmas: Más tarde se transformaron en los Beatles, los Rolling Stones, Dave Clark Five, la música negra norteamericana o el jazz francés, y siempre el vínculo con Dios estuvo presente por su inspiración en el amor”.

El importante aniversario de esta monumental obra, terminada de registrar en los estudios TNT, el 3 de febrero de 1971, fue el disparador para que su creador abriera un abanico de pensamientos en torno a este trabajo, fundamentalmente surgidos a partir de cierta “sorpresa” que reconoció sentir cuando aún hoy es consultado sobre los motivos de la elección de los textos sagrados como eje temático.

“A mí lo que más me sorprende de todo es cómo sorprende que haya sido así. Básicamente porque la música fue inspirada por muchísimas fuentes, entre ellas la más importante son las creencias espirituales. Yo lo viví con naturalidad, con alegría, pero los que no lo vivieron con naturalidad fueron parte del periodismo y del público, que aún hoy no lo pueden digerir”, planteó Soulé.