Cuarentena: Paula Maffía dará un show por streaming

View this post on Instagram

Cerramos este ciclo de live shows que tanto nos conectó con la música y lo hacemos de la mejor manera, junto a una gran mujer y artista: @paulamaffia ✨ . 🗓 24/6 20hs LIVE SHOW. 🎵 @paulamaffia . 🍹 SKYYcóctel by @pipiyalour . 📱Podrán disfrutar este reci a través de iglive o en nuestra web (link en bio) . #liveshow #SKYYmúsica #mujeresenlamusica #musicasargentinas #barmaid #barmaidsargentinas #cocteleria #cocteldeautor #SKYYcoctel #FESTIencasa