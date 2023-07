Debbie Harry y Nick Cave estrenan su versión de “On the Other Side”

Nick Cave y Debbie Harry sorprendieron a sus seguidores con su propia versión de la canción “On the Other Side”, que además es el primer adelanto de una nueva colección titulada The Task Has Overwhelmed Us. Este disco presenta nuevas interpretaciones de algunas de las canciones compuestas por Jeffrey Lee Pierce, el fallecido líder de Gun Club.

Por su parte, The Task Has Overwhelmed Us es el cuarto volumen de un proyecto más grande titulado Jeffrey Lee Pierce Sessions Project que comenzó en el año 2009. Cave y Harry ya han participado anteriormente en las canciones “Free to Walk”, “The Breaking Hands” e “Into the Fire”.

Una descripción oficial del venidero álbum explica: “Después de We Are Only Riders del 2009, The Journey Is Long del 2012 y Axels and Sockets del 2014, The Task Has Overwhelmed Us presentará interpretaciones destacadas de algunas de las canciones del legado de Gun Club y de la carrera en solitario de Pierce, junto con nuevas obras construidas a partir de esbozos de ensayo, letras inéditas y canciones que solo se interpretaron en vivo”.

Además de Cave y Harry, el proyecto contó con la participación de otros artistas destacados y allegados del músico fallecido como por ejemplo Mark Lanegan, Lydia Lunch, Jim Jones, Warren Ellis, Dave Gahan, Suzie Stapleton, Duke Garwood, Pam Hogg, The Coathangers, Peter Hayes y Leah Shapiro de Black Rebel Motorcycle Club, entre otros. Fuente Indie Hoy

A continuación podés escuchar la versión de Nick Cave y Debbie Harry de “On the Other Side”.