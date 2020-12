El líder de Pearl Jam no quiso dejar a sus fanáticos sin un regalo. Así, Eddie Vedder estrenó íntimas canciones acústicas como regalo de Navidad. Estas, pertenecen a sesiones que el músico grabo en su propio hogar.

De esta forma, Eddie Vedder estrena un nuevo EP justo en la celebración de Navidad. A su canción solista de noviembre, ‘Matter of Time’, se suman otras cinco canciones como parte del lanzamiento. Esto, incluye temas como ‘Say Hi’ y versiones acústicas de ‘Just Breathe’, ‘Future Days’, ‘Growin’ Up’ y ‘Porch’.

Si bien se trata de un lanzamiento de Navidad, Eddie Vedder grabó los temas a lo largo de todo 2020. ‘Future Days’ se grabó en su presentación en los 2020 Game Awards, recordando la aparición del tema en ‘The Last of Us: Part II’. Mientras que ‘Porch’ y ‘Just Breathe’ se grabaron en un evento corporativo de Amazon en octubre.

El disco también incluye el cover al tema original de Bruce Springsteen, ‘Growin’ Up’. Esta canción es original del disco de 1973, ‘Greetings from Asbury Park, N.J.’, el álbum debut del Boss. La versión de Vedder es mucho más calmada que la original, y data de hace más de 10 años, cuando el músico la interpretó en vivo.

